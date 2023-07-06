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В Челябинске квартиры в новостройках с начала года подорожали на 16,6%

УрБК, Челябинск, 27.09.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 100 тыс. 837 руб. За III квартал этого года она выросла на 9,3%, с начала года — на 16,9%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья Челябинска, в свою очередь, составляет 5 млн 552 тыс. 109 руб. За III квартал этого года данный показатель увеличился на 12,2%, с начала года — на 16,6%.

Согласно исследованию, сильнее всего с начала года квартиры на первичном рынке подорожали в Махачкале (+32%), Магнитогорске (+30,2%), Нижнем Тагиле (+27,2%), Кирове (+25,5%) и Томске (+25,3%).

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, причинами повышения цен на первичном рынке жилья стали последствия государственных инвестиций в экономику, рост курса доллара к рублю, а также «пришедший в движение» вторичный рынок. Также он считает, что уже в начале следующего года рост цен во многих городах остановится из-за меньшей доступности жилищного кредитования для граждан вследствие увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке.
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