Доля физлиц в обороте на российском рынке акций составила 80% в 2023 году

УрБК, Москва, 18.01.2024. По итогам 2023 года объем вторичного авторынка РФ вырос на 17%. Об этом пишет аналитическое ...16.01.2024 Количество индивидуальных предпринимателей в России выросло до 4,3 млн в 2023 году
УрБК, Москва, 16.01.2024. В 2023 году количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России увеличилось до 4,3 млн ...11.01.2024 Импортные автомобили составили 54% продаж новых машин в России
Доля импортных новых автомобилей, купленных в России в 2023 году, составила 54% от общего объема продаж, сообщили ...11.01.2024 Импортные автомобили составили 54% продаж новых машин в России
УрБК, Москва, 11.01.2024. Доля импортных новых автомобилей, купленных в России в 2023 году, составила 54% от общего ...18.05.2020 Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 5 млн человек
УрБК, Москва, 18.05.2020. Общее количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 5 млн ...