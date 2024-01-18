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Доля физлиц в обороте на российском рынке акций составила 80% в 2023 году

УрБК, Москва, 31.01.2024. На участников — физических лиц в 2023 году пришлось 80% оборота рынка акций, рассказал управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень на конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире», прошедшей на площадке ИД «Коммерсантъ».

«По его данным, если в 2021 году на рынке акций на них приходилось 40% оборота, то в 2023 году — уже 80%. На рынке облигаций доля выросла с 10% до 16%, а на срочном рынке — с 43% до 65%», — пишет издание.

С 2019 по 2023 год количество клиентов-физлиц в России выросло с 3,9 млн до 29,7 млн человек, а количество их счетов — с 6,1 млн до 52,4 млн штук. Число тех, кто совершает хотя бы одну сделку в течение месяца, в 2023 году составило 3,6 млн человек, а тех, кто совершает хотя бы одну сделку в течение года, — 7,6 млн человек. 2023 год стал рекордным по притоку средств физических лиц в инвестиции, резюмировал В. Крекотень.
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