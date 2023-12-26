На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос на 108%

УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В январе-декабре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 38,5 млрд руб. Это на 108% больше показателя аналогичного периода прошлого года (18,5 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (118,7 млрд руб.), на второй — Московская область (92,4 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (78,6 млрд руб.), на четвертой — Краснодарский край (62,2 млрд руб.). Замыкает топ-5 Татарстан (59,6 млрд руб.).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-декабре 2023 года составил 1,32 трлн руб., увеличившись на 98,4% относительно аналогичного периода прошлого года (0,67 трлн руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такой резкий рост выдачи автокредитов год к году обусловлен эффектом низкой базы из-за радикального падения выдачи автокредитов в 2022 году.