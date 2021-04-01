Уральская таможня не допустила ввоз в Екатеринбург 15 тонн отходов из Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Сотрудники Тюменской таможни задержали 16 тыс. ед. товаров, запрещенных к реализации на ...25.03.2021 Челябинский Россельхознадзор пресек ввоз в Россию 20 тонн капусты из Казахстана
УрБК, Челябинск, 25.03.2021. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области в пункте пропуска «Троицк» ...16.08.2019 В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ более 20 тонн перца из Казахстана по недостоверным документам
УрБК, Челябинск, 16.08.2019. В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ более 20 т перца из Казахстана с ...17.06.2019 Россельхознадзор запретил ввоз в Екатеринбург из Казахстана более 20 тонн дынь
УрБК, Челябинск, 17.06.2019. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области запретили ввоз из ...17.05.2019 В Челябинской области Россельхознадзор не разрешил ввоз 21 тонны свежей зелени из Казахстана
УрБК, Челябинск, 17.05.2019. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области не разрешили ввезти на ...