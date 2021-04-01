Уральская таможня не допустила ввоз в Екатеринбург 15 тонн отходов из Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Петуховском районе (Курганская область) мобильная группа сотрудников Уральского таможенного управления (УТУ) задержала фуру, которая везла из Казахстана более 15 т отходов из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Об этом сообщает отдел по связям с общественностью УТУ.



«Инспекторы обнаружили прессованные обрезки и скрап из пластмасс. Отходы планировали вывезти из Казахстана в Екатеринбург. Таможенники установили, что товар включен в перечень отходов, ввоз которых в Россию запрещен», — говорится в сообщении.



Фуру вернули обратно в Казахстан. Чаще всего из Казахстана пытаются нелегально ввезти отходы из полиэтилена, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и поливинилхлорида (ПВХ), алюминиевый и медный шлак, а также макулатуру, флаконы бытовой химии и бывшие в употреблении шины, отметили в УТУ.