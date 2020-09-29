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В Академическом районе Екатеринбурга 10 февраля состоится семейное спортивное соревнование «Лыжня России»

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Екатеринбурге в Преображенском парке Академического района 10 февраля в восьмой раз пройдет спортивное семейное соревнование «Лыжня России». Об этом сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга 10 февраля состоится семейное спортивное соревнование «Лыжня России»
Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Двухкилометровая трасса начинается от Храма Святых божиих строителей, куда необходимо подойти к 10.00, и заканчивается у Дворца дзюдо. Принять участие в мероприятии может каждый желающий.

«Чтобы получить фирменную шапочку соревнований, стоит прийти к началу мероприятия. Участники мероприятия могут быть люди всех возрастов, от только ставших на лыжи, до опытных лыжников», — говорится в сообщении.

Содействие в организации мероприятия, которое состоится в Екатеринбурге уже в восьмой раз, традиционно оказали АО СЗ «РСГ-Академическое» и УК «Академический».
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