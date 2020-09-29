В Академическом районе Екатеринбурга 10 февраля состоится семейное спортивное соревнование «Лыжня России»

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. В Екатеринбурге по случаю празднования 11 дня рождения района Академический состоялся ...08.02.2018 В Академическом районе Екатеринбурга пройдет «Лыжня России»
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2018. В Академическом районе Екатеринбурга 10 февраля 2018 года состоится массовая лыжная ...17.02.2017 В Академическом районе пройдет праздник «Лыжня России»
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. В выходные, 18 февраля, в Академическом районе пройдет традиционный спортивный праздник ...14.04.2016 В районе Академический состоится освящение колоколов для Храма Святых Божьих Строителей
15 апреля в районе Академический в Екатеринбурге будет совершен чин освящения колоколов Храма Святых Божиих ...11.02.2016 В районе «Академический» пройдет «Лыжня России»
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2016. 13 февраля, в районе «Академический» пройдет традиционный спортивный праздник — «Лыжня ...