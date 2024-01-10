Администрация Екатеринбурга подвела итоги конкурса инициативных проектов

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В детской художественной школе № 2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе ...23.05.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список проектов инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил 60 проектов инициативного бюджетирования, ...12.08.2020 Глава Екатеринбурга объявил о проведении конкурса проектов по представлению бюджета для граждан
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении со 2 ...01.04.2020 В администрации Екатеринбурга подвели итоги I этапа конкурса по финансированию инициатив горожан
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2020. Департамент финансов администрации муниципального образования город Екатеринбург подвел ...24.01.2020 Администрация Екатеринбурга начала конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о старте конкурсного ...