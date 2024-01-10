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Вчера, 12:42

Администрация Екатеринбурга подвела итоги конкурса инициативных проектов

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Администрация Екатеринбурга определила 11 победителей конкурса инициативных проектов. Об этом написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

«Самые яркие примеры: будет приобретено оборудование для Центра культуры и искусств «Верх-Исетский», оборудована гончарная мастерская в детской художественной школе №2 имени Г.С. Мосина, продолжено обустройство детской спортивной площадки в поселке Шувакиш», — рассказал А. Орлов о некоторых их проектов.

Глава города отметил, что за шесть лет в рамках подобных конкурсов администрация Екатеринбурга воплотила в жизнь 293 предложенных горожанами проекта, выделив на эти цели около 160 млн руб. В настоящее время начался прием заявок на новый конкурсный отбор, который будет длиться до 20 февраля. Принять участие в нем могут юридические лица, общественные организации и инициативные группы граждан.
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