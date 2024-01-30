Власти Екатеринбурга объявили дополнительный конкурс инициативных проектов горожан по решению вопросов местного значения

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В детской художественной школе № 2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе ...

В детской художественной школе № 2 в Академическом районе Екатеринбурга в этом году откроется мастерская керамики

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков провел заседание комиссии по рассмотрению ...

Власти Екатеринбурга рассмотрели 22 инициативных проекта горожан на сумму более 35 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Жители Екатеринбурга получат возможность влиять на решение о муниципальном ...

Жители Екатеринбурга смогут проголосовать за софинансирование инициативных проектов

В Екатеринбурге начался прием заявок на конкурс «Бюджет для граждан»

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Екатеринбурге начался прием заявок на традиционный конкурс проектов по представлению ...