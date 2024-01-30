Власти Екатеринбурга объявили дополнительный конкурс инициативных проектов горожан по решению вопросов местного значения

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Администрация Екатеринбурга определила 11 победителей конкурса инициативных проектов. ...10.01.2024 В детской художественной школе № 2 в Академическом районе Екатеринбурга в этом году откроется мастерская керамики
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В детской художественной школе № 2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе ...08.12.2022 Власти Екатеринбурга рассмотрели 22 инициативных проекта горожан на сумму более 35 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков провел заседание комиссии по рассмотрению ...21.09.2022 Жители Екатеринбурга смогут проголосовать за софинансирование инициативных проектов
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Жители Екатеринбурга получат возможность влиять на решение о муниципальном ...20.08.2019 В Екатеринбурге начался прием заявок на конкурс «Бюджет для граждан»
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Екатеринбурге начался прием заявок на традиционный конкурс проектов по представлению ...