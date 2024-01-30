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Власти Екатеринбурга объявили дополнительный конкурс инициативных проектов горожан по решению вопросов местного значения

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Власти Екатеринбурга объявили дополнительный конкурс инициативных проектов горожан по решению вопросов местного значения. Всего на эти цели в 2024 году из бюджета выделено 25 млн руб., сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью отметила, что на текущий момент в городе запланирована реализации 11 подобных проектов. В их числе продолжение реконструкции спортивного корта на улице Высоцкого, 6, обустройство детской спортивной площадки в поселке Шувакиш, оборудование мастерской керамики в детской художественной школе № 2 имени Г.С. Мосина, изготовление сценических костюмов для ансамбля танца детской школы искусств № 5, а также благоустройство сквера вдоль улицы Ферганской.

Учитывая успешный опыт таких проектов, власти города решили провести дополнительный конкурс. Заявки на участие в отборе принимаются до 3 июня. Вся необходимая информация размещена на сайте департамента финансов администрации Екатеринбурга в разделе «Инициативное бюджетирование» и на портале «Екатеринбург, предлагай».

Напомним, что городской конкурс проводится с 2019 года, за это время в уральской столице реализовано 238 проектов.
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