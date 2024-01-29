В Екатеринбург прибыли все закупленные в 2023 году троллейбусы

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В Екатеринбург прибыли все закупленные в 2023 году новые троллейбусы — 51 единица.



«Последний из них въехал на территорию Орджоникидзевского троллейбусного депо в минувшие выходные», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.



Новые машины доставляли на тралах, отогревали и отправляли на мойку. Далее троллейбусы оснащали валидаторами и камерами видеонаблюдения, подключали машины к навигации.



По словам заместителя директора Орджоникидзевского троллейбусного депо по эксплуатации Владимира Ситникова, процесс подготовки новых троллейбусов к регулярной работе занимает до двух недель. К примеру, в тестовом режиме машины должны будут проехать 50 км без всяких замечаний.



Закупленные троллейбусы способны вместить до 100 пассажиров (в салоне 30 сидячих и 70 стоячих мест). На сегодняшний день они курсируют на маршрутах № 34 (Сулимова — Горбольница № 7), № 37 (Академическая — Посадская), № 28 (Академгородок — ЦПКиО), № 31 (Химмаш — Ж/д вокзал).