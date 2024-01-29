В Екатеринбург прибыли все закупленные в 2023 году троллейбусы

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Сегодня на маршрут №28 в Академическом районе Екатеринбурга вышли новые троллейбусы с ...13.04.2023 В депо екатеринбургского МУП «Гортранс» поступило шесть новых белорусских троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбург привезли шесть новых белорусских троллейбусов. Об этом сообщил сегодня ...18.11.2022 Власти Екатеринбурга подписали контракт на поставку 45 троллейбусов
Администрация Екатеринбурга и компания «Автотехком» подписали контракт на поставку в муниципалитет 45 троллейбусов. ...18.11.2022 Власти Екатеринбурга подписали контракт на поставку 45 троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Администрация Екатеринбурга и компания «Автотехком» подписали контракт на поставку в ...18.01.2016 В Екатеринбурге открыто движение троллейбусов по улице Малышева
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2016. В Екатеринбурге движение троллейбусов от конечной станции «Академическая» до остановки ...