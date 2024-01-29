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29.01.2024

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре выросло на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В январе-декабре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 248,5 тыс. т скота и птицы на убой, что на 0,4% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 3,5% (до 875,5 тыс. т). Производство яиц увеличилось на 1,6% (до 1 млрд 642,3 млн штук).
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