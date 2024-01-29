На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре выросло на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. В январе-октябре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-октябре выросло на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В январе-сентябре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-сентябре выросло на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В январе-июле 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели на ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июле выросло на 1%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В январе-июне 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июне выросло на 0,3%

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-декабре 2022 года снизилось на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В январе-декабре 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...