УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
29.01.2024

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,4%

УрБК, Москва, 29.01.2023. По состоянию на 12.16 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 174 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,4%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.11.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%

УрБК, Москва, 01.11.2023. По состоянию на 12.17 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 210 пунктов. С момента ...

30.10.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%

УрБК, Москва, 30.10.2023. По состоянию на 12.36 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 242 пунктов. С момента ...

27.10.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,4%

УрБК, Москва, 27.10.2023. По состоянию на 12.16 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 236 пунктов. С момента ...

29.08.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%

УрБК, Москва, 29.08.2023. По состоянию на 12.15 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 215 пунктов. С момента ...

14.08.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2%

УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 12.20 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 219 пунктов. С момента ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Январь 2024 (535)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18