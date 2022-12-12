С улиц Екатеринбурга в выходные вывезли более 15 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...27.04.2015 За минувшие выходные с улиц Екатеринбурга вывезли более 300 тонн грязи
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2015. Службы благоустройства Екатеринбурга в минувшие выходные израсходовали на поливку улиц ...17.02.2014 За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли 12,5 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2014. Службы благоустройства Екатеринбурга за минувшую субботу, 15 января, вывезли с улиц ...24.12.2013 За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли 33 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2013. Службы благоустройства Екатеринбурга за выходные вывезли с улиц города на полигоны 33 ...16.12.2013 С улиц Екатеринбурга в выходные вывезли более 20 тысяч тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2013. Службы благоустройства Екатеринбурга за минувшие выходные вывезли с улиц города 20 тыс. ...