С улиц Екатеринбурга в выходные вывезли более 15 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. С улиц Екатеринбурга в минувшие выходные вывезли свыше 15 тыс. т снега, сообщает пресс-служба администрации города.



В уборке улиц было задействовано 600 единиц техники и 890 дорожных рабочих.



«От наледи освобождались тротуары, остановочные комплексы и лестничные пролеты, а проезжая часть и пешеходные дорожки обрабатывались противогололедными материалами. Для этого в субботу и воскресенье было использовано более 60 т ПГМ и порядка 34 т фракционного песка», — говорится в сообщении.