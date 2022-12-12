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С улиц Екатеринбурга в выходные вывезли более 15 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. С улиц Екатеринбурга в минувшие выходные вывезли свыше 15 тыс. т снега, сообщает пресс-служба администрации города.

В уборке улиц было задействовано 600 единиц техники и 890 дорожных рабочих.

«От наледи освобождались тротуары, остановочные комплексы и лестничные пролеты, а проезжая часть и пешеходные дорожки обрабатывались противогололедными материалами. Для этого в субботу и воскресенье было использовано более 60 т ПГМ и порядка 34 т фракционного песка», — говорится в сообщении.
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