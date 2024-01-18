Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательную программу на выходные
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) традиционно подготовил развлекательно-познавательную программу для местных жителей и гостей города на ближайшие выходные. Сразу на двух площадках культурного учреждения в субботу и воскресенье пройдут открытые экскурсии, сообщает пресс-служба музея.
Так, в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) по адресу улица Розы Люксембург, 18 в течение двух дней будут проходить
экскурсии по выставке «Генеральное поступление». Начало в 13.00 27 и 28 января.
«Вы узнаете о хлебинской школе наивного искусства — уникальном явлении в мировой культуре, связанным с работой в технике реверсной живописи на стекле нескольких поколений крестьянских художников-самоучек из села Хлебине и ближайших окрестностей в долине реки Дравы», — сообщается в анонсе мероприятий.
Открытая экскурсия по выставке «Художники уральских заводов» начнется 28 января в 15.00 в корпусе отечественного искусства по адресу улица Воеводина, 5.
Выставка «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века» объединила в одном пространстве более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев. https://urbc.ru/1068124942-ermitazhnaya-kollaboraciya.html
Экспонаты выставки представляют разные направления художественной деятельности уральских авторов: иконопись Невьянска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга, живопись и акварель, произведения частных и императорских камнерезных производств, ювелирных мастерских, предприятий художественного литья из чугуна, фабрики златоустовского украшенного оружия, екатеринбургских фаянсовых фабрик, а также предметы, связанные с деятельностью Екатеринбургской художественно-промышленной школы.