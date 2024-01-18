Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательную программу на выходные

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил ряд познавательных мероприятий на ближайший уикенд ...

Екатеринбургский музей ИЗО в выходные приглашает горожан на экскурсии ...

Эрмитажная коллаборация

В Екатеринбурге открылась выставка «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века» ...