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Вчера, 15:09

Музейная афиша

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на ближайшие выходные дни, 10 и 11 февраля, подготовил культурно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Мероприятия пройдут на трех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18.

Музейная афиша

Так, 10 февраля в 15.00 в корпусе отечественного искусства начнется лекция «Драгоценный Екатеринбург: камнерезы и ювелиры рубежа столетий». В залах выставки «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века» куратор проекта кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Людмила Будрина расскажет слушателям о событиях, связанных с камнерезным искусством в Екатеринбурге на рубеже XIX-ХХ веков.

Музейная афиша

Сама выставка, представленная в залах учреждения, объединила более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев. Экспонаты представляют разные направления художественной деятельности уральских авторов: иконопись Невьянска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга, живопись и акварель, произведения частных и императорских камнерезных производств, ювелирных мастерских, предприятий художественного литья из чугуна, фабрики златоустовского украшенного оружия, екатеринбургских фаянсовых фабрик, а также предметы, связанные с деятельностью Екатеринбургской художественно-промышленной школы.

Музейная афиша

В это же время в культурном центре «Эрмитаж-Урал» начнется лекция из цикла «Шаг за шагом. Зал за залом». В этот раз темой беседы станет «Живопись Голландии XVII века». В ходе мероприятия сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева расскажет слушателям об истории Республики Семи Объединенных провинций, покажет, как господство протестантизма привело к значительному сокращению заказов на религиозную живопись и одновременно ко взрывному распространению светских жанров.

«Именно в Голландии обыденное стало искусством. Портрет, пейзаж, бытовой жанр, натюрморт переживали невиданный подъем. В маленькой стране в течение столетия каждые три дня производилась картина музейного качества. Позднее путем, проложенным художниками Голландии, пойдут художники других национальных художественных школ Европы», — сообщается в анонсе мероприятия.

Музейная афиша

Стоит добавить, что в рамках лекции слушателям будут представлены не только произведения из собрания ЕМИИ, но и экспонаты Пермской государственной художественной галереи, которые экспонируются в рамках проекта «Пермское посольство».

Музейная афиша

Экскурсии по выставке «Генеральное поступление» в Музее наива пройдут 10 и 11 февраля в 13.00. Поводом для ее проведения стала полученная музеем в дар коллекция из 112 предметов подстекольной живописи, оригинальной и печатной графики, а также собрания редких изданий и архивных материалов, посвященных наивному искусству.

«На экскурсии расскажем о хлебинской школе наивного искусства — уникальном явлении в мировой культуре, связанном с работой в технике реверсной живописи на стекле нескольких поколений крестьянских художников-самоучек из села Хлебине и ближайших окрестностей в долине реки Дравы. Мастера этого региона, повествующие о быте, нравах, обычаях и верованиях своего народа, сформировали самобытный и узнаваемый художественный язык, близкий к примитивным иконам, лубку и одновременно отсылающий опытного зрителя к ранней живописи голландцев, основателей «крестьянского жанра», — сообщается в анонсе мероприятия на сайте музея.

Музейная афиша

10 февраля здесь же начнется авторский мастер-класс уральской художницы Оксаны Анчаровой по реверсной живописи на стекле в рамках выставки хорватского наива «Генеральное поступление».

«Исключительность феномена хорватского наивного искусства во многом обусловлена сложной исполнительской техникой. Художники-крестьяне пишут свои картины на обратной стороне стекла. Живопись наносится послойно в обратном порядке: от авторской подписи, деталей переднего плана к общему фону. Красочный слой накладывается автором на одну сторону стекла, а рассматривается зрителем сквозь его толщу», — сообщается в анонсе мероприятия.
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