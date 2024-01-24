Погода в Свердловской области в ближайшие трое суток не изменится

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Синоптики прогнозируют аномально холодные температуры на севере Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области в ближайшие три дня ночная температура будет колебаться в ...

В Свердловской области до конца недели температура поднимется до климатической нормы

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Действие предупреждения об аномально холодной погоде на территории Свердловской области ...

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УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...