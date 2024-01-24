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Вчера, 17:43

Погода в Свердловской области в ближайшие трое суток не изменится

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В ближайшие трое суток погода в Свердловской области не изменится. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, с 27 по 29 января температура воздуха ночью будет опускаться до 16 градусов ниже нуля, на севере области — до минус 25 градусов. Днем воздух будет прогреваться до семи градусов ниже нуля, что на два градуса выше нормы.

В Екатеринбурге в эти дни ночью будет холодать до минус 14 градусов, днем потеплеет до семи градусов ниже нуля. Существенных осадков не ожидается.

Напомним, что в Свердловской области до 20.00 29 января действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.
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