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25.01.2024

На Среднем Урале до 29 января объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области с вечера 24 января на пять суток объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«С 20.00 24 января до 20.00 29 января на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.
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