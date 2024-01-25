На Среднем Урале до 29 января объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В Свердловской области с 12 по 15 сентября объявили предупреждение о неблагоприятных ...03.08.2023 В Свердловской области до 4 августа продлили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области продлили предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...04.04.2023 До вечера 5 апреля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...15.02.2023 До вечера 17 февраля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...27.01.2022 На Среднем Урале предупреждение о смоге продлили до конца января
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. В Свердловской области на пять дней продлили предупреждение о смоге. Об этом сообщает ...