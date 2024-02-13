На Среднем Урале до 27 февраля объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Свердловской области с вечера 13 февраля на шесть суток объявлено предупреждение о ...25.01.2024 На Среднем Урале до 29 января объявили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области с вечера 24 января на пять суток объявлено предупреждение о ...13.09.2023 На Среднем Урале до 15 сентября объявили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В Свердловской области с 12 по 15 сентября объявили предупреждение о неблагоприятных ...04.04.2023 До вечера 5 апреля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...15.02.2023 До вечера 17 февраля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...