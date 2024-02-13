На Среднем Урале до 27 февраля объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Свердловской области с вечера 21 февраля на шесть суток объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«С 20.00 21 февраля до 20.00 27 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 27 февраля», — говорится в сообщении.