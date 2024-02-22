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На Среднем Урале до 5 марта объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Свердловской области с вечера 29 февраля на пять суток объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«С 20.00 29 февраля до 20.00 5 марта на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 5 марта», — говорится в сообщении.
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