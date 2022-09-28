По результатам таможенных проверок Уральское таможенное управление доначислило в бюджет более 1 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. За восемь месяцев 2022 года Уральское таможенное управление (УТУ) направило в ...16.10.2013 С начала года Уральским таможенным управлением выявлено более 1 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2013. За 9 месяцев текущего года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров ...10.07.2013 Уральским таможенным управлением в 2013 году взыскано почти 50 млн рублей таможенных платежей и штрафов
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2013. Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможен Уральского ...11.02.2013 В 2012 году Уральское таможенное управление взыскало более 170 млн рублей штрафов и таможенных платежей
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2013. В 2012 году подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможен ...18.05.2012 С начала 2012 года против участников внешнеэкономической деятельности УрФО возбуждено три уголовных дела
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2012. За четыре месяца текущего года подразделениями таможенной инспекции региональных ...