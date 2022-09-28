УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:41

По результатам таможенных проверок Уральское таможенное управление доначислило в бюджет более 1 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Доля таможенных проверок составила 15% от общего количества проверочных мероприятий, проведенных Уральским таможенным управлением. За год таможенники провели 158 таможенных проверок, рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на пресс-конференции В Екатеринбурге, посвященной итогам работы ведомства в 2023 году. В результате таможенных проверок в бюджет было доначислено более 1 млрд руб.

По результатам проверочных мероприятий было возбуждено 10 уголовных дел и более 760 административных. Всего в 2023 году через воздушные пункты пропуска прошли более 1,9 млн пассажиров, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

Кроме того, мобильные группы таможенников проверили в 2023 году на границе более 166 тыс. автомобилей, в более 1 тыс. случаев были выявлены нарушения и 270 автомобилей были возвращены с границы обратно в Россию, так как их владельцы собирались провезти запрещенные к вывозу товары. Таких товаров было выявлено 14 тыс. т.

Всего было возбуждено 99 уголовных дел, 79 из них были связаны с контрабандой. Из них 44 уголовных дела были связаны с контрабандой лесоматериалов. Административных дел было возбуждено 12 тыс., основная часть связана с внешнеторговым оборотом. Штрафов было выписано на сумму в 77 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.09.2022 За восемь месяцев Уральское таможенное управление доначислило в федеральный бюджет 719 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. За восемь месяцев 2022 года Уральское таможенное управление (УТУ) направило в ...

16.10.2013 С начала года Уральским таможенным управлением выявлено более 1 тыс. единиц контрафактной продукции

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2013. За 9 месяцев текущего года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров ...

10.07.2013 Уральским таможенным управлением в 2013 году взыскано почти 50 млн рублей таможенных платежей и штрафов

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2013. Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможен Уральского ...

11.02.2013 В 2012 году Уральское таможенное управление взыскало более 170 млн рублей штрафов и таможенных платежей

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2013. В 2012 году подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможен ...

18.05.2012 С начала 2012 года против участников внешнеэкономической деятельности УрФО возбуждено три уголовных дела

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2012. За четыре месяца текущего года подразделениями таможенной инспекции региональных ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»28.12.2023Лариса Шатунова: Кадастровая стоимость влияет на эффективность использования объекта недвижимости
Архив новостей
Январь 2024 (469)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18