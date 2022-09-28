По результатам таможенных проверок Уральское таможенное управление доначислило в бюджет более 1 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Доля таможенных проверок составила 15% от общего количества проверочных мероприятий, проведенных Уральским таможенным управлением. За год таможенники провели 158 таможенных проверок, рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на пресс-конференции В Екатеринбурге, посвященной итогам работы ведомства в 2023 году. В результате таможенных проверок в бюджет было доначислено более 1 млрд руб.



По результатам проверочных мероприятий было возбуждено 10 уголовных дел и более 760 административных. Всего в 2023 году через воздушные пункты пропуска прошли более 1,9 млн пассажиров, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.



Кроме того, мобильные группы таможенников проверили в 2023 году на границе более 166 тыс. автомобилей, в более 1 тыс. случаев были выявлены нарушения и 270 автомобилей были возвращены с границы обратно в Россию, так как их владельцы собирались провезти запрещенные к вывозу товары. Таких товаров было выявлено 14 тыс. т.



Всего было возбуждено 99 уголовных дел, 79 из них были связаны с контрабандой. Из них 44 уголовных дела были связаны с контрабандой лесоматериалов. Административных дел было возбуждено 12 тыс., основная часть связана с внешнеторговым оборотом. Штрафов было выписано на сумму в 77 млн руб.