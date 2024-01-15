Уральское таможенное управление перечислило в бюджет более 100 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Уральское таможенное управление перечислило в бюджеты различных уровней более 100 млрд руб. в 2023 году. Об этом рассказал начальник ведомства Алексей Фролов на пресс-конференции в Екатеринбурге.



«По итогам 2023 года таможенники Урала перечислили в бюджет более 100 млрд руб. Для нас это максимальная цифра, по сравнению с прошлым годом это плюс 48 млрд руб.», — отметил А. Фролов. Он подчеркнул, что в 2023 году по данному показателю был поставлен исторический рекорд. До этого максимальный уровень составлял 93 млрд руб. (в 2001 году).



Доля экспортных пошлин составила в общем объеме 17 млрд руб. В результате контрольных функций таможенников в бюджет было перечислено более 1 млрд руб. 54% этих средств (663 млн руб.) было получено в результате контроля таможенной стоимости, 42% средств — по результатам контроля классификаций товаров.



«В результате изменения классификационного кода было доначислено практически 500 млн руб.», — отметил А. Фролов.