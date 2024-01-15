Уральское таможенное управление перечислило в бюджет более 100 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В 2023 году доходы Уральского таможенного управления составили свыше 100 млрд руб., что ...26.01.2022 Уральское таможенное управление за 2021 год перевело в федеральный бюджет 93,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. За 2021 год Уральское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет 93,3 млрд ...25.10.2021 Объем экспортных пошлин в Свердловской области вырос в 147 раз
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2021. По итогам января-сентября 2021 года Уральское таможенное управление перечислило в ...07.08.2020 С начала года Уральское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет 36 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2020. С начала года таможни Урала перечислили в федеральный бюджет 36 млрд руб., 80%, или 29 ...11.01.2019 Уральское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет 70,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2019. По итогам 2018 года Уральское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет ...