Администрация Екатеринбурга разрешила УК вывозить снег на полигоны бесплатно до 15 февраля

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении организациям, ...05.03.2022 На уборку дорог и тротуаров Екатеринбурга 5 марта выведут 348 рабочих и 157 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга коммунальные службы планируют вывести 348 ...03.03.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассмотрит возможность принимать снег от управляющих компаний на муниципальные полигоны
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Глава Екатеринбурга лично проверил качество уборки городских дворов и придомовых ...11.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 11 февраля вышли 363 рабочих и 207 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В ходе совещания, посвященного уборке улиц и дорог Екатеринбурга, глава города Алексей ...05.03.2014 Власти Екатеринбурга обязали управляющие компании вывозить снег из дворов подведомственного жилого фонда
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2014. Во второй половине февраля и начале марта с дворовых территорий Екатеринбурга было ...