Администрация Екатеринбурга разрешила УК вывозить снег на полигоны бесплатно до 15 февраля

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Управляющим компаниям Екатеринбурга продлили возможность не платить за право складировать убранный с дворовых территорий снег на полигоны до 15 февраля. Соответствующее распоряжение отдал глава города Алексей Орлов.



«Обращения по поводу дворовых территорий продолжают поступать. Если управляющие организации на жалобы оперативно реагируют, компании надо дополнительно мотивировать», — объяснил А. Орлов свое решение.



В настоящее время, по данным администрации города, дороги первой категории в Екатеринбурге убраны на 95-100%, продолжается уборка дорог второй и третьей категорий.