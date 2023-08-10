Свердловский губернатор Евгений Куйвашев изменил региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Согласно изменениям свердловской региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, внесенным по поручению губернатора Евгения Куйвашева, в 2023–2024 годах для 512 тыс. 856 жителей региона повысится качество ЖКУ. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Для 273 тыс. 210 человек будут улучшены услуги в сфере водоснабжения, для 80 тыс. 655 человек — водоотведения, 158 тыс. 991 человек — теплоснабжения», — указано в сообщении департамента.



В 2024 году в рамках программы 2,6 млрд руб. будет направлено на ремонт инженерных сетей. Всего должно быть отремонтировано 178,4 км. Также некоторые свердловские города получат финансирование под конкретные проекты. К примеру, Дегтярску выделят более 258,8 млн руб. на капитальный ремонт трубопровода, Каменскому ГО — около 217,3 млн руб. на строительство очистных сооружений и канализации в селе Колчедан.