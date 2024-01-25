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25.01.2024

Прокуратура Свердловской области оценит выявленные при проведении сезонной уборки улично-дорожной сети нарушения

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Прокуратура Свердловской области оценит выявленные во время уборки улично-дорожной сети и внутридворовых территорий нарушения. Всем территориальным прокурорам региона направлено соответствующее задание, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе надзорных мероприятий были обнаружены нарушения в эксплуатации спецтехники, нормативных сроков расчистки автодорог, ненадлежащая организация работы должностных лиц органов власти, руководителей организаций по уборке улично-дорожной сети и внутридворовых проездов, а также нарушения со стороны должностных лиц при рассмотрении многочисленных обращений граждан по указанному вопросу.
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