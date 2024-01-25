Прокуратура Свердловской области оценит выявленные при проведении сезонной уборки улично-дорожной сети нарушения

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2020. Сегодня, 10 февраля, на уборке улично-дорожной сети Екатеринбурга коммунальные службы ...07.02.2020 В Октябрьском районе Екатеринбурга появились три новые улицы
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2020. Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подписал постановление, ...27.01.2020 Сегодня на уборке улично-дорожной сети Екатеринбурга задействуют 206 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2020. Сегодня на уборке улично-дорожной сети Екатеринбурга планируется задействовать 510 ...21.03.2019 В Екатеринбурге пройдет совещание по вопросу ненадлежащей организации сезонных работ
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. В прокуратуре Екатеринбурга сегодня пройдет совещание с вызовом руководителей крупных ...17.01.2014 Краснотурьинск оказался лидером среди городов с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2014. Краснотурьинск оказался на первом месте среди городов Свердловской области, в которых, ...