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Вчера, 11:24

В Минсельхозе спрогнозировали дефицит 30 тысяч работников АПК к 2030 году

УрБК, Москва, 24.01.2024. В Минсельхозе заявили, что нехватка кадров в агромпромышленном комплексе к 2030 году достигнет 30 тыс. человек. Об этом рассказал в ходе выступления на XV съезде Национального союза производителей молока министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает «Прайм».

«Мы подсчитали, что к 2030 году, у нас образуется серьезный дефицит кадров. По разным оценкам будет не хватать от 30 до 50 тыс. работников», — сказал Дмитрий Патрушев.

Министр также отметил, что растущая потребность в кадрах сейчас имеется практически во всех отраслях экономики, и сельское хозяйство и АПК не стали исключением.

По его словам, министерство ведет всю необходимую работу для решения этой задачи, в том числе уделяет внимание повышению престижа профессии. Кроме того, в аграрных вузах по договоренности с Минобрнауки будут вводиться современные специальности по селекции и генетике сельхозрастений и животных. Также ведется работа над созданием системы преференций при поступлении в такие вузы из системы среднего профессионального образования. Действует и комплексная программа развития сельских территорий.
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