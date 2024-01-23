В Минсельхозе спрогнозировали дефицит 30 тысяч работников АПК к 2030 году

УрБК, Москва, 23.01.2024. Российские предприятия в 2023 году произвели 33,5 млн т молока, что почти на 500 тыс. т ...04.12.2023 Аналитики прогнозируют рост дефицита кадров в РФ к 2030 году до 2-4 млн человек
УрБК, Москва, 04.12.2023. Дефицит кадров в России к 2030 году вырастет до 2-4 млн человек. Об этом сообщает РИА ...29.11.2023 Экономика России нуждается в 2 млн дополнительных работников к 2030 году
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году России потребуется дополнительно 2 ...29.11.2023 Экономика России нуждается в 2 млн дополнительных работников к 2030 году
УрБК, Москва, 29.11.2023. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году России ...24.05.2011 На реорганизацию системы профессионального образования на Камчатке планируется потратить около 60 млн. рублей
Администрация Камчатского края утвердило региональную программу развития профессионального образования на 2011-2013 ...