«Красную линию» в Екатеринбурге могут продлить до ВИЗа

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. «Красная линия», являющаяся туристическим ориентиром по основным достопримечательностям ...17.05.2013 «Красная линия» Екатеринбурга обрастет инфраструктурой
Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских мероприятий Сергей Тушин ...17.05.2013 «Красная линия» Екатеринбурга обрастет своей инфраструктурой
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2013. Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по организации значимых ...11.04.2013 Музей Эрнста Неизвестного будет включен в проект «Красная линия»
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2013. Открывшийся в Екатеринбурге художественный музей Эрнста Неизвестного станет частью ...21.01.2011 Главой администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга назначен Александр Бреденко
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2011. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб представил главу администрации ...