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Вчера, 10:43

«Красную линию» в Екатеринбурге могут продлить до ВИЗа

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Пешеходный туристический маршрут «Красная линия» в Екатеринбурге может быть продлен до Верх-Исетского района. Как рассказал УрБК президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев, с соответствующим предложением объединение собирается обратиться к главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

«Красная линия» была создана в 2011 году силами волонтеров с одобрения администрации города. Маршрут закольцован, он начинается на площади 1905 года и заканчивается там же, охватывая 39 городских достопримечательностей, расположенных восточнее улицы Вайнера.

Уральская ассоциация туризма планирует получить одобрение администрации Екатеринбурга на расширение «Красной линии» на запад уральской столицы, чтобы она охватила и некоторые локации Верх-Исетского района. На заседании ассоциации, прошедшем 23 января, участники проголосовали за эту инициативу единогласно. В ближайшее время УАТ направит в администрацию города соответствующее письмо.
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