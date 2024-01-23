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23.01.2024

В Свердловской области в текущем году будут ремонтировать и строить 24 моста

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Свердловской области в 2024 году будут осуществляться реконструкция и строительство 24 мостов. На эти цели в бюджете выделено более 4 млрд руб., сообщает региональный департамент информационной политики.

Часть объектов будут обновлять в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии рассказал, что в регионе приняли программу по ремонту и строительству новых мостов. В нее уже включено около 30 объектов.

«Там есть и десяти-, и пятиметровые конструкции. Мы эти мосты будем продолжать строить в малых населенных пунктах, где этот вопрос особенно остро стоит. И по Северному управленческому округу, и по Восточному управленческому округу, и на западе мосты будем реконструировать», — заявил Е. Куйвашев.
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