В Свердловской области в текущем году будут ремонтировать и строить 24 моста

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...19.01.2024 В Свердловской области в 2024 году в рамках нацпроекта БКД будет отремонтировано более 80 км региональных дорог
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Свердловской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта ...28.09.2023 В Свердловской области годовой план по ремонту муниципальных дорог перевыполнят на четверть
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Свердловской области за 2023 год планы ремонта муниципальных дорог будут ...01.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о необходимости более широкого применения концессий
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о необходимости более ...27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...