Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил свою часть Общественной палаты

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. В Екатеринбурге состоялось первое заседание Общественной палаты (ОП) муниципалитета в ...11.01.2016 Вячеслав Трапезников покинет Общественную палату Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2016. Новый глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслав Трапезников ...11.06.2015 Общественная палата Екатеринбурга попросит федеральные власти о финансировании второй ветки метро
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2015. Общественная палата Екатеринбурга планирует направить обращения в Общественную палату ...30.01.2015 Завершено формирование Общественной палаты Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2015. Завершено формирование Общественной палаты Екатеринбурга. Собрание по выборам последней ...14.08.2009 Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий утвердил часть членов Общественной палаты города
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2009. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий утвердил часть членов Общественной палаты города ...