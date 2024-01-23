Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил свою часть Общественной палаты

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которым утвердил 11 членов Общественной палаты города, сообщает официальный портал администрации муниципалитета.



Всего в Общественную палату столицы Среднего Урала входит 33 человека. 11 из них утверждает глава Екатеринбурга, 11 — депутаты Екатеринбургской городской думы. После этого 22 члена Общественной палаты доизбирают еще 11 человек.



От А. Орлова в Общественную палату вошли Андрей Беседин, Олег Гущин, Ирина Лихачева, Андрей Мисюра, Евгений Мордовин, Фарит Набиуллин, Елена Романова, Данил Рябинин, Яков Силин, Анатолий Слудных и Дмитрий Чукреев.



Общественная палата Екатеринбурга занимается обеспечением взаимодействия горожан с органами власти, а также осуществляет общественный контроль над ними.