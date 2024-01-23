В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 474 человека

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 8 по 14 ...09.01.2024 В Свердловской области за первую неделю января COVID-19 заразились 502 человека
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 1 по 7 ...26.12.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 1 тыс. 410 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 ...05.12.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились более 2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 ноября по ...28.11.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 1,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 ...