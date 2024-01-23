УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
23.01.2024

В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 474 человека

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 15 по 21 января COVID-19 заразились 474 человека (с 8 по 14 января — 576 человек).

При этом по сравнению с прошлой неделей значительно уменьшилось число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 8 по 14 января таких было выявлено 145 человек, а с 15 по 21 января — 88.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 также незначительно уменьшилась. Так, за неделю с 8 по 14 января коронавирусом в России заразилось 26 тыс. 993 человека, а с 15 по 21 января — 26 тысяч.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.01.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 576 человек

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 8 по 14 ...

09.01.2024 В Свердловской области за первую неделю января COVID-19 заразились 502 человека

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 1 по 7 ...

26.12.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 1 тыс. 410 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 ...

05.12.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились более 2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 ноября по ...

28.11.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 1,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (401)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18