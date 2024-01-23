В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 474 человека

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 15 по 21 января COVID-19 заразились 474 человека (с 8 по 14 января — 576 человек).



При этом по сравнению с прошлой неделей значительно уменьшилось число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 8 по 14 января таких было выявлено 145 человек, а с 15 по 21 января — 88.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 также незначительно уменьшилась. Так, за неделю с 8 по 14 января коронавирусом в России заразилось 26 тыс. 993 человека, а с 15 по 21 января — 26 тысяч.