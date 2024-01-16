В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 576 человек

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 8 по 14 января COVID-19 заразились 576 человек (с 1 по 7 января — 502 человека).



При этом по сравнению с прошлой неделей значительно выросло число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 1 по 7 января таких было выявлено 57 человек, а с 8 по 14 января — 145.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 также выросла. Так, за неделю с 1 по 7 января коронавирусом в России заразилось 25 тыс. 922 человека, а с 8 по 14 января — 26 тыс. 993.