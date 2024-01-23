Житель Верхотурья перечислил лжесотрудникам ЦБ более 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Пенсионер из Верхотурья перевел злоумышленникам более 5 млн руб. личных и кредитных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Как пояснил потерпевший сотрудникам правоохранительных органов, ему позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники хотят перевести деньги с его счета в банке на Украину. Чтобы предотвратить хищение, его попросили обновить версию мобильного банка. «Специалист ЦБ РФ» вынудил мужчину снять все деньги со счета в банке, поехать в соседний населенный пункт и отправить их на указанные кибермошенником счета.



Затем жителя Верхотурья обманом вынудили взять кредит, средства с которого он снова направил на счета злоумышленников.



По данному факту в отделении полиции № 12 Верхотурья МО МВД России «Новолялинский» возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».