УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
23.01.2024

Житель Верхотурья перечислил лжесотрудникам ЦБ более 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Пенсионер из Верхотурья перевел злоумышленникам более 5 млн руб. личных и кредитных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Как пояснил потерпевший сотрудникам правоохранительных органов, ему позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники хотят перевести деньги с его счета в банке на Украину. Чтобы предотвратить хищение, его попросили обновить версию мобильного банка. «Специалист ЦБ РФ» вынудил мужчину снять все деньги со счета в банке, поехать в соседний населенный пункт и отправить их на указанные кибермошенником счета.

Затем жителя Верхотурья обманом вынудили взять кредит, средства с которого он снова направил на счета злоумышленников.

По данному факту в отделении полиции № 12 Верхотурья МО МВД России «Новолялинский» возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.08.2023 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...

18.08.2023 В Красноуфимске работник РЖД перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Краноуфимске сотрудник РЖД обратился в дежурную часть МО МВД России «Красноуфимский» ...

22.06.2023 В Екатеринбурге сотрудник Федеральной пробирной палаты отдал лжесиловикам более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге сотрудник межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по ...

01.03.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета псевдобанкира 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонного мошенника, представившегося ...

28.10.2020 Житель Екатеринбурга перевел лжесотрудникам банка 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2020. Телефонные мошенники похитили у 53-летнего жителя Екатеринбурга почти 3,2 млн руб., ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (401)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18