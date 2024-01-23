В УрФО за последние три месяца ввезли 70 тонн зарубежных летних товаров

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Уральская электронная таможня с начала 2023 года оформила ввоз более 550 т новогодних ...10.01.2022 На Урал перед Новым годом ввезли 54 млн импортных игрушек для детей
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2022. В канун Нового года на Урал ввезли 54 млн импортных игрушек для детей, сообщает ...22.03.2019 Уральские таможенники изъяли 1,5 тонны нелегально ввезенных в РФ безакцизных сигарет
Уральские таможенники передали Управлению Роспотребнадзора по Свердловской области для уничтожения 1,5 т сигарет. Их ...22.03.2019 Уральские таможенники изъяли 1,5 тонны нелегально ввезенных в РФ безакцизных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2019. Уральские таможенники передали Управлению Роспотребнадзора по Свердловской области для ...16.01.2017 На Урале за 2016 год выявили почти 160 тонн санкционных товаров
На внутреннем рынке подразделения Уральского таможенного управления во взаимодействии с федеральными органами ...