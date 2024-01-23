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23.01.2024

В УрФО за последние три месяца ввезли 70 тонн зарубежных летних товаров

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. На Урал за последние три месяца ввезли зарубежных летних товаров на общую сумму 3 млн долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Речь идет о туристической, сельскохозяйственной и садовой продукции. Ее ключевым поставщиком на Урале является Китай.

«Партии лопат, граблей и топоров в общей сложности составили почти 50 т. Также в топе популярных импортных товаров для активного отдыха — туристические рюкзаки, ввезли почти 8 т, а также sup-доски, их поставки составили более 6,5 т. Общий вес ввезенных ракеток для бадминтона составил 92 кг, а воланов для этой игры — более тонны», — говорится в сообщении.
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