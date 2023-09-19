На Урал импортировано более 550 тонн новогодних товаров в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Уральская электронная таможня с начала 2023 года оформила ввоз более 550 т новогодних игрушек, карнавальных костюмов и фейерверков. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Количество ввезенных на Урал партий новогодних игрушек, елок и гирлянд по сравнению с прошлым годом увеличилось в четыре раза. «В 2023 году на Урал ввезли 21 т елочных украшений на 33 тысячи долларов», — отметила пресс-служба ведомства.



Общий вес всех ввезенных уральскими предпринимателями партий салютов составил в 2023 году почти 200 т, стоимость — почти 350 тыс. долл США. Карнавальных костюмов ввезли в общей сложности на 850 тыс. долл. США (350 т).