На Урал импортировано более 550 тонн новогодних товаров в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. С начала текущего года из-за рубежа в регионы деятельности Уральского таможенного ...15.05.2023 В УрФО с начала года ввезли импортные безалкогольные напитки на 660 тыс. долл. США
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Уральский федеральный округ (УрФО) за четыре месяца 2023 года ввезли 1 тыс. 270 т ...10.01.2022 На Урал перед Новым годом ввезли 54 млн импортных игрушек для детей
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2022. В канун Нового года на Урал ввезли 54 млн импортных игрушек для детей, сообщает ...22.10.2019 Таможенники Екатеринбурга задержали жительницу Узбекистана с 60 кг карнавальных костюмов
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Жительница Узбекистана попыталась увезти из Екатеринбурга в Ташкент почти 60 кг ...01.02.2017 В Свердловской области 34,6% новогодних товаров продавались с нарушениями
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в ноябре-декабре 2016 ...