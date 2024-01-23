УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
23.01.2024

На горнолыжном курорте «Абзаково» состоялся I этап Кубка России по горнолыжному спорту среди людей с ограничениями по слуху

УрБК, Магнитогорск, 23.01.2024. На площадке горнолыжного комплекса «Абзаково», который входит в санаторно-курортную инфраструктуру ПАО «ММК», прошел I этап Кубка России по горнолыжному спорту глухих. Спортсмены сражались в четырех дисциплинах: супер-комбинация, супер-гигант, слалом-гигант и слалом, сообщает пресс-служба металлургического предприятия.

На горнолыжном курорте «Абзаково» состоялся I этап Кубка России по горнолыжному спорту среди людей с ограничениями по слуху
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ПАО «ММК»

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из пяти регионов России. Четырехкратными победителями этого этапа зимних соревнований стали Елена Яковишина (Камчатский край) и Зульфир Зайнуллин (Республика Башкортостан) в женском и мужском зачетах соответственно.

«Кубок России — очень значимые соревнования для спорта глухих. Ранее на взрослом уровне проводился только чемпионат России. У спортсменов высокого класса не было соревновательной практики. Кубок России позволяет устранить проблему отсутствия соревновательной практики для спортсменов», — рассказал старший тренер сборной России по спорту глухих Олег Иванов.

Отметим, что на базе горнолыжного курорта «Абзаково», построенного при поддержке ПАО «ММК», подобные соревнования проходят регулярно. Сами спортсмены высоко отзываются об уровне организации таких мероприятий и считают, что поддержка, оказываемая ММК различным состязаниям, даст большой толчок для развития и «Абзаково» как биатлонного центра на карте РФ, так и в целом спорта, биатлона, лыжных гонок в регионе.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.01.2022 На горнолыжном курорте ММК «Абзаково» пройдет детское соревнование по биатлону

УрБК, Магнитогорск, 17.01.2022. С 17 по 24 января в биатлонном центре горнолыжного курорта «Абзаково» при поддержке ...

21.01.2020 В Абзаково при поддержке ММК состоялись Всероссийские соревнования юных биатлонистов

УрБК, Магнитогорск, 21.01.2020. В Центре биатлонного курорта «Абзаково» завершились Всероссийские открытые соревнования ...

13.01.2020 В «Абзаково» при поддержке ММК состоятся детские соревнования по биатлону

УрБК, Магнитогорск, 13.01.2020. С 15 по 19 января в Центре биатлона курорта «Абзаково» при поддержке Магнитогорского ...

11.11.2019 В компании «ММК-Курорт» рассказали о проведении в Магнитогорске этапа Кубка мира по сноуборду

УрБК, Магнитогорск, 11.11.2019. В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» (находится под управлением компании ...

17.03.2010 Сотрудники Сбербанка России стали обладателями Кубка Губернатора Челябинской области по горнолыжному спорту и сноуборду

13 марта в горнолыжном центре «Солнечная долина» состоялся «VIII Кубок Губернатора Челябинской области» по горнолыжному ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (401)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18