На горнолыжном курорте «Абзаково» состоялся I этап Кубка России по горнолыжному спорту среди людей с ограничениями по слуху

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ПАО «ММК»



УрБК, Магнитогорск, 23.01.2024. На площадке горнолыжного комплекса «Абзаково», который входит в санаторно-курортную инфраструктуру ПАО «ММК», прошел I этап Кубка России по горнолыжному спорту глухих. Спортсмены сражались в четырех дисциплинах: супер-комбинация, супер-гигант, слалом-гигант и слалом, сообщает пресс-служба металлургического предприятия.В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из пяти регионов России. Четырехкратными победителями этого этапа зимних соревнований стали Елена Яковишина (Камчатский край) и Зульфир Зайнуллин (Республика Башкортостан) в женском и мужском зачетах соответственно.«Кубок России — очень значимые соревнования для спорта глухих. Ранее на взрослом уровне проводился только чемпионат России. У спортсменов высокого класса не было соревновательной практики. Кубок России позволяет устранить проблему отсутствия соревновательной практики для спортсменов», — рассказал старший тренер сборной России по спорту глухих Олег Иванов.Отметим, что на базе горнолыжного курорта «Абзаково», построенного при поддержке ПАО «ММК», подобные соревнования проходят регулярно. Сами спортсмены высоко отзываются об уровне организации таких мероприятий и считают, что поддержка, оказываемая ММК различным состязаниям, даст большой толчок для развития и «Абзаково» как биатлонного центра на карте РФ, так и в целом спорта, биатлона, лыжных гонок в регионе.