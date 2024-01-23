На горнолыжном курорте «Абзаково» состоялся I этап Кубка России по горнолыжному спорту среди людей с ограничениями по слуху

УрБК, Магнитогорск, 17.01.2022. С 17 по 24 января в биатлонном центре горнолыжного курорта «Абзаково» при поддержке ...21.01.2020 В Абзаково при поддержке ММК состоялись Всероссийские соревнования юных биатлонистов
УрБК, Магнитогорск, 21.01.2020. В Центре биатлонного курорта «Абзаково» завершились Всероссийские открытые соревнования ...13.01.2020 В «Абзаково» при поддержке ММК состоятся детские соревнования по биатлону
УрБК, Магнитогорск, 13.01.2020. С 15 по 19 января в Центре биатлона курорта «Абзаково» при поддержке Магнитогорского ...11.11.2019 В компании «ММК-Курорт» рассказали о проведении в Магнитогорске этапа Кубка мира по сноуборду
УрБК, Магнитогорск, 11.11.2019. В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» (находится под управлением компании ...17.03.2010 Сотрудники Сбербанка России стали обладателями Кубка Губернатора Челябинской области по горнолыжному спорту и сноуборду
13 марта в горнолыжном центре «Солнечная долина» состоялся «VIII Кубок Губернатора Челябинской области» по горнолыжному ...