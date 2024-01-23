В Магнитогорске при поддержке ММК состоялся третий этап Кубка России по яхтенному спорту в классе «микро»

Фото Евгения Рухмалева

УрБК, Магнитогорск, 17.06.2025. При поддержке Магнитогорского металлургического комбината (ПАО ММК) в Магнитогорске прошел третий этап Кубка России по яхтенному спорту в классе «микро». Решение о возобновлении развития этого вида спорта в городе принял генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев, который пять лет назад участвовал в открытии секции парусного спорта в спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск». Вместе с ним детей «спускал на воду» чемпион мира в классе «микро» Максим Таранов. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей компании.Третий этап Кубка России, прошедший в минувшие выходные в акватории Магнитогорска, — самое крупное спортивное событие из парусных состязаний, принимаемых Магнитогорском. Первый этап прошел в Воронеже, второй — в Екатеринбурге.На старт вышли 13 яхт «микро» — это 39 спортсменов из Челябинской и Свердловской областей, Москвы и Подмосковья, Мурманска, Тюмени и Омска. В числе соревнующихся отметились три экипажа парусной школы Магнитогорска: яхта «Облачко», подаренная секции ПАО «ММК», «Пуля» и «Спартак». Еще одна яхта представила сборный состав Магнитогорска и Тюменской области.Отметим, что с помощью ММК спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» закупает лодки и паруса, проектирует новый эллинг. Увеличивается количество занимающихся детей, тренеров. Также МГТУ открыл учебное направление для будущих парусных наставников и судей. Растет число соревнований, поднимается их статус, расширяется география состязаний воспитанников школы, появляются успехи в спорте высших достижений. Так, в прошлом году норматив кандидата в мастера спорта выполнила Евгения Соловьева — теперь она в качестве инструктора клуба занимается с начинающими. Еще трое юных яхтсменов стали КМС после третьего места в этапе Кубка России в Екатеринбурге, а тренер парусной секции СК «Металлург-Магнитогорск» Кирилл Базуев — мастером спорта.