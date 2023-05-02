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В акватории Городского пруда Екатеринбурга с 28 апреля по 1 мая пройдет первый этап регаты «Кубок Уральских озер»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Девелопер «Атомстройкомплекс» вместе с парусным клубом «Повелитель паруса» открывает крупнейшую в России серию регат «Кубок Уральских озер» — соревнования на яхтах класса SB20. Первый этап традиционно пройдет с 28 апреля по 1 мая в акватории Городского пруда Екатеринбурга, сообщает пресс-служба застройщика.

В акватории Городского пруда Екатеринбурга с 28 апреля по 1 мая пройдет первый этап регаты «Кубок Уральских озер»

Так, в праздничные выходные спортсмены выйдут на дистанцию в рамках регаты, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сильнейшие яхтсмены страны будут соревноваться за титул чемпиона города, а судьи всероссийской и международной категории определят победителя. Один из постоянных участников соревнований — совладелец девелоперской компании «Атомстройкомплекс», чемпион мира в классе SB20 2014 года, чемпион мира в классе Melges 32 в 2017, 2018 и 2021 годах, чемпион Европы в матчевых гонках Павел Кузнецов.

В акватории Городского пруда Екатеринбурга с 28 апреля по 1 мая пройдет первый этап регаты «Кубок Уральских озер»

«Ежегодная парусная регата «Кубок Уральских озер» проходит с 2015 года и включает пять этапов на разных водоемах Свердловской области. Соревнования считаются одной из самых сильных и престижных парусных регат в стране и собирают сильнейших яхтсменов страны. На протяжении многих лет Екатеринбург по праву называется меккой парусного спорта», — комментируют предстоящее событие организаторы.

Всего в столице Урала пройдет пять соревнований — несколько этапов «Кубка Уральских озер» и областные состязания. Даты проведения организаторы раскроют позже.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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