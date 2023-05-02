В акватории Городского пруда Екатеринбурга с 28 апреля по 1 мая пройдет первый этап регаты «Кубок Уральских озер»

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге в праздничные выходные прошел первый этап Кубка уральских озер и ...27.04.2023 На городском пруду Екатеринбурга при поддержке «Атомстройкомплекса» в выходные пройдут соревнования по парусному спорту
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Екатеринбурге с 29 апреля по 1 мая пройдет открытый городской чемпионат по парусному ...21.02.2023 Команда «Уральских авиалиний» второй раз подряд выиграла кубок AVIA.RU по мини-футболу
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Команда «Уральских авиалиний» второй год подряд стала обладателем кубка AVIA.RU’23 по ...20.07.2021 ЕВРАЗ выделил 700 тыс. рублей на развитие парусного спорта в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. ЕВРАЗ в текущем году выделил 700 тыс. руб. на развитие парусного спорта в Нижнем ...26.07.2018 Кубок Урала: магнитогорцы — в числе победителей
В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» прошли соревнования по маунтинбайку в дисциплине DH (скоростной спуск) — ...