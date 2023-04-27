В Екатеринбурге при поддержке «Атомстройкомплекса» прошел кубок открытого городского чемпионата по парусному спорту

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге в праздничные выходные прошел первый этап Кубка уральских озер и открытый чемпионат города по парусному спорту в классе яхт SB20. Мероприятие было организовано АНО спортивный клуб «Повелитель паруса» и компанией «Атомстройкомплекс», чей акционер Павел Кузнецов работает над развитием парусного спорта на Урале.
В пресс-службе застройщика рассказали, что в этот раз в соревнованиях участвовала 21 команда, среди которых были мастера спорта, чемпионы России, Европы и мира. Чемпионат прошел в формате гонок с пересадкой. У жителей Екатеринбурга была возможность наблюдать за конкурсантами с берега на протяжении всей трассы.
Первое место досталось команде «Трое из ларца» (Екатеринбург), второе — «Три капитана» (Екатеринбург), третье — Wings (Челябинск).
«Урал славится не только своей промышленностью и историей, но и спортивными достижениями, среди чемпионов по парусному спорту немало наших земляков. Компания «Атомстройкомплекс» уже много лет поддерживает Кубок Уральских озер, эти соревнования задают высокий уровень для участников и привлекают яхтсменов со всей России. Парусный спорт — это не только здоровый образ жизни и увлекательное хобби, но и пример того, как командный дух и слаженная работа могут привести к успеху», — прокомментировал Павел Кузнецов.
Кубок Уральских озер в этом году посвящен предстоящему 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Следующие этапы пройдут на озере Таватуй и в Нижнем Тагиле, победитель определится в сентябре в Екатеринбурге.
Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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