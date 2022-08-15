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На городском пруду Екатеринбурга при поддержке «Атомстройкомплекса» в выходные пройдут соревнования по парусному спорту

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Екатеринбурге с 29 апреля по 1 мая пройдет открытый городской чемпионат по парусному спорту в классе яхт SB20, который является первым этапом Кубка уральских озер. Соревноваться спортсмены будут на Городском пруду. Мероприятие будет организовано АНО спортивный клуб «Повелитель паруса» и компанией «Атомстройкомплекс», чей акционер Павел Кузнецов сам занимается парусным спортом и имеет титулы чемпиона мира и чемпиона Европы в разных категориях.

На городском пруду Екатеринбурга при поддержке «Атомстройкомплекса» в выходные пройдут соревнования по парусному спорту
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В пресс-службе девелопера уточнили, что гонки будут идти от Макаровского моста до Плотинки. Выход на воду — с причала Октябрьской площади. Следить за соревнованиями можно будет с любого берега. На чемпионат заявилась 21 команда. Среди них есть как новички, так и мастера спорта, чемпионы России и мира.

«В этом году мы посвящаем чемпионат предстоящему 300-летнему юбилею города и вместе с главным застройщиком города компанией «Атомстройкомплекс» хотим в первую очередь устроить грандиозный, красивый праздник для всех жителей и гостей Екатеринбурга, познакомить горожан с яхтенным спортом. Приходите, будет интересно!» — рассказал президент АНО спортивный клуб «Повелитель паруса» Евгений Неугодников.

Добавим, что «Атомстройкомплекс» разыгрывает в своих соцсетях шанс прокатиться по Городскому пруду на одной из яхт.

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