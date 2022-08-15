На городском пруду Екатеринбурга при поддержке «Атомстройкомплекса» в выходные пройдут соревнования по парусному спорту

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Екатеринбурге с 29 апреля по 1 мая пройдет открытый городской чемпионат по парусному спорту в классе яхт SB20, который является первым этапом Кубка уральских озер. Соревноваться спортсмены будут на Городском пруду. Мероприятие будет организовано АНО спортивный клуб «Повелитель паруса» и компанией «Атомстройкомплекс», чей акционер Павел Кузнецов сам занимается парусным спортом и имеет титулы чемпиона мира и чемпиона Европы в разных категориях.
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