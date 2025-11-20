ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202517:22

Горнолыжные курорты «ММК» готовятся к открытию

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 20.11.2025. На горнолыжном курорте Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») «Банное» стартовал ключевой этап подготовки к зиме — искусственное оснежение трасс. Работы начались с малого комплекса, где с конца октября задействованы семь мощных вентиляторных снегогенераторов.

В пресс-службе предприятия рассказали, что в подготовке курорта к новому сезону участвуют 22 специалиста. Все ратраки прошли технический осмотр и готовы к работе для формирования идеального снежного покрова. Официальное открытие трасс малого комплекса курорта «Банное» запланировано на 22 ноября.

«Подготовительные работы к оснежению ведутся и на трассах большого комплекса. Однако текущие погодные условия пока не позволяют запустить систему в полном рабочем режиме. Как только установятся низкие температуры, все необходимые работы будут оперативно проведены», — прокомментировал руководитель ООО «Санаторий «Юбилейный» Федор Наследов.

В то же время горнолыжный центр «Абзаково» уже открыт для посещений. С 5 ноября на ГЛЦ работает девятая трасса, с 8 ноября — восьмая, с 22 ноября на склонах ГЛЦ состоятся открытые региональные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок 33 Медведя», а с 26 по 29 ноября пройдут 1 и 2 этапы Кубка России по сноуборду, в которых примут участие лучших спортсменов страны.

Добавим, горнолыжный курорт «Банное» – популярный спортивно-оздоровительный центр, один из ведущих курортов Южного Урала, известный своими современными трассами и развитой инфраструктурой, а горнолыжный центр «Абзаково» — известный на всю страну спортивный кластер, популярный и среди любителей активного отдыха, и среди профессиональных спортсменов.

Распечатать
Похожие новости
25 сентября 202517:08

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
14 августа 201817:08

Управляющая компания «ММК-Курорт» представила планы по развитию курортов Абзаково и Банное

УрБК, Магнитогорск, 14.08.2018. ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт» представила итоги работы в 2018 году и обозначила планы развития двух курортов — Абзаково и Банное, расположенных на территории Белорецкого и Абзелиловского районов Республики Башкортостан. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК». В 2018 году произошли изменения в структуре компании, в связи с которыми в состав ООО «УК «ММК-Курорт» вошло ООО «Абзаково». Таким образом, оба курорта — Абзаково и Банное — получили единое управление. В настоящее время в компании проходят процессы
04 марта 202517:08

Курорт ММК получил награду первого этапа международного туристического кинофестиваля

УрБК, Магнитогорск, 04.03.2025. Курорт «Банное» (санаторий «Юбилейный»), принадлежащий Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК), стал победителем первого этапа международного туристического кинофестиваля Dubai International Film Festival в рамках конкурса «Диво Мира 2025». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК. Фестиваль проводится в третий раз, среди его партнеров Российский Союз Туриндустрии и Русское географическое общество. Курорты Банное и Абзаково уже традиционно принимают в нем активное участие. В этом году «Диво Мира» включает в себя четыре этапа в
16 апреля 202017:08

В 2019 году на реализацию молодежной политики на ММК было направлено 2,36 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 16.04.2020. В рамках молодежной программы ПАО «ММК», реализуемой магнитогорской городской молодежной общественной организацией «Союз молодых металлургов» в сотрудничестве с администрацией предприятия и профсоюзным комитетом, на предприятии ведется активная работа, направленная на привлечение, отбор и закрепление молодежи на комбинате. Как сообщили в пресс-службе компании, по итогам 2019 года всего на реализацию молодежной политики на ММК было направлено 2,36 млн руб. В 2019 году была проведена ХIX научно-техническая конференция молодых работников ПАО «ММК», в которой
23 января 202417:08

На горнолыжном курорте «Абзаково» состоялся I этап Кубка России по горнолыжному спорту среди людей с ограничениями по слуху

УрБК, Магнитогорск, 23.01.2024. На площадке горнолыжного комплекса «Абзаково», который входит в санаторно-курортную инфраструктуру ПАО «ММК», прошел I этап Кубка России по горнолыжному спорту глухих. Спортсмены сражались в четырех дисциплинах: супер-комбинация, супер-гигант, слалом-гигант и слалом, сообщает пресс-служба металлургического предприятия. Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ПАО «ММК» В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из пяти регионов России. Четырехкратными победителями этого этапа зимних соревнований стали Елена Яковишина (Камчатский край)