Горнолыжные курорты «ММК» готовятся к открытию

УрБК, Магнитогорск, 20.11.2025. На горнолыжном курорте Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») «Банное» стартовал ключевой этап подготовки к зиме — искусственное оснежение трасс. Работы начались с малого комплекса, где с конца октября задействованы семь мощных вентиляторных снегогенераторов.

В пресс-службе предприятия рассказали, что в подготовке курорта к новому сезону участвуют 22 специалиста. Все ратраки прошли технический осмотр и готовы к работе для формирования идеального снежного покрова. Официальное открытие трасс малого комплекса курорта «Банное» запланировано на 22 ноября.

«Подготовительные работы к оснежению ведутся и на трассах большого комплекса. Однако текущие погодные условия пока не позволяют запустить систему в полном рабочем режиме. Как только установятся низкие температуры, все необходимые работы будут оперативно проведены», — прокомментировал руководитель ООО «Санаторий «Юбилейный» Федор Наследов.

В то же время горнолыжный центр «Абзаково» уже открыт для посещений. С 5 ноября на ГЛЦ работает девятая трасса, с 8 ноября — восьмая, с 22 ноября на склонах ГЛЦ состоятся открытые региональные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок 33 Медведя», а с 26 по 29 ноября пройдут 1 и 2 этапы Кубка России по сноуборду, в которых примут участие лучших спортсменов страны.

Добавим, горнолыжный курорт «Банное» – популярный спортивно-оздоровительный центр, один из ведущих курортов Южного Урала, известный своими современными трассами и развитой инфраструктурой, а горнолыжный центр «Абзаково» — известный на всю страну спортивный кластер, популярный и среди любителей активного отдыха, и среди профессиональных спортсменов.