Количество находящихся в простое работников в РФ сократилось на 75%

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УрБК, Москва, 10.11.2009. При стабилизации физических объемов производства данные мониторинга Горно-металлургического ...