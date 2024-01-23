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23.01.2024

Количество находящихся в простое работников в РФ сократилось на 75%

УрБК, Москва, 23.01.2024. Количество работников, находящихся в простое, в 2023 году сократилось на 75% — с 77 тыс. до 19 тыс. человек. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на заседании межведомственной рабочей группы по состоянию российского рынка труда.

«Численность работников, находящихся в простое, за год сократилась на 75% — с 77 тыс. до 19 тыс. человек. Число граждан, работающих в режиме неполного времени, за год снизилось более чем на 76% — с 71 тыс. до 17 тыс. человек», — цитирует Т. Голикову агентство «Прайм».

Ранее УрБК писал о том, что количество вакансий с неполной занятостью в России за год увеличилось на 63%.
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