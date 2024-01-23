На Среднем Урале ОРВИ за неделю заразились 40,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Свердловской области с 8 по 14 января зарегистрирована 41 тыс. случаев заболевания ...10.01.2024 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась почти на 50%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В Свердловской области с 1 по 8 января зарегистрировано 20 тыс. 144 случая ОРВИ. По ...07.11.2023 В Свердловской области за неделю на 17,3% сократилось количество заражений ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. На Среднем Урале с 30 октября по 5 ноября выявлено 22 тыс. 796 случаев заболевания ...09.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за праздничную неделю снизилась на 40%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области со 2 по 8 января выявлено 26 тыс. 757 случаев заболевания ОРВИ, ...26.12.2022 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 7%
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 69 тыс. 045 случаев заболевания ...