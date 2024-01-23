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23.01.2024

На Среднем Урале ОРВИ за неделю заразились 40,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Свердловской области с 15 по 21 января зарегистрировано 40,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей этот показатель снизился на 1,7%, но превысил средний многолетний уровень на 30,2%.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, среди заболевших 58,2% составляют дети.

В Екатеринбурге за указанный период выявлено 17,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 3,7% ниже уровня прошлой недели и на 15,8% больше средних многолетних значений.
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