На Среднем Урале ОРВИ за неделю заразились 40,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Свердловской области с 15 по 21 января зарегистрировано 40,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей этот показатель снизился на 1,7%, но превысил средний многолетний уровень на 30,2%.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, среди заболевших 58,2% составляют дети.



В Екатеринбурге за указанный период выявлено 17,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 3,7% ниже уровня прошлой недели и на 15,8% больше средних многолетних значений.