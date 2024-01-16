Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла в два раза

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Свердловской области с 8 по 14 января зарегистрирована 41 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель вырос в два раза по сравнению с прошлой неделей и на 36,9% превысил средние многолетние значения.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, среди заболевших 51,9% составляют дети.



В Екатеринбурге за указанный период выявлено 17,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 43% выше уровня прошлой недели и на 29,8% больше средних многолетних значений.