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16.01.2024

Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла в два раза

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Свердловской области с 8 по 14 января зарегистрирована 41 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель вырос в два раза по сравнению с прошлой неделей и на 36,9% превысил средние многолетние значения.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, среди заболевших 51,9% составляют дети.

В Екатеринбурге за указанный период выявлено 17,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 43% выше уровня прошлой недели и на 29,8% больше средних многолетних значений.
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