Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла в два раза

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В Свердловской области с 1 по 8 января зарегистрировано 20 тыс. 144 случая ОРВИ. По ...07.03.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 18%
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 32 тыс. 845 случаев заболевания ...09.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за праздничную неделю снизилась на 40%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области со 2 по 8 января выявлено 26 тыс. 757 случаев заболевания ОРВИ, ...26.12.2022 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 7%
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 69 тыс. 045 случаев заболевания ...21.09.2021 В Свердловской области число выявленных случаев заболевания ОРВИ за неделю выросло на 37%
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. В Свердловской области за неделю с 13 по 19 сентября 2021 года зарегистрировано 45 тыс. ...