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На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Свердловской области с 5 по 11 февраля зарегистрировано 41,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 1,6% выше показателя прошлой недели и на 2,4% ниже среднего многолетнего уровня.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, среди заболевших 64,3% составляют дети.

В Екатеринбурге за указанный период выявлено 17,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 1,5% ниже уровня прошлой недели и на 12,4% меньше средних многолетних значений.
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