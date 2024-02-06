На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Свердловской области с 29 января по 4 февраля зарегистрировано 40,7 тыс. случаев ...30.01.2024 На Среднем Урале ОРВИ за неделю заразилась 41 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области с 22 по 28 января зарегистрирована 41 тыс. случаев заболевания ...07.11.2023 В Свердловской области за неделю на 17,3% сократилось количество заражений ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. На Среднем Урале с 30 октября по 5 ноября выявлено 22 тыс. 796 случаев заболевания ...07.03.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 18%
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 32 тыс. 845 случаев заболевания ...23.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 6%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области с 16 по 22 января выявлен 32 тыс. 841 случай заболевания ОРВИ, ...