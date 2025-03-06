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Вчера, 11:57

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ вдвое превысила средний многолетний уровень

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 3 по 9 марта 2025 года превысила средний многолетний уровень на 93,6%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Санитарные врачи связывают это с «более поздним календарным прохождением «пика» эпидпроцесса».

При этом сами темпы роста заболеваемости замедляются. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 5%.

Всего в регионе было зарегистрировано 49,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (53,9%) заболевших — дети.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 24,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше предыдущего периода на 3,6%. В городе уровень заболеваемости также регистрируется выше среднего многолетнего уровня в два раза.

Управление Роспотребнадзора оценивает ситуацию как контролируемую.
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