В Свердловской области заболеваемость ОРВИ вдвое превысила средний многолетний уровень

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 24 февраля ...25.02.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 9%
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 17 по 23 ...12.02.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю вновь выросла на 14%
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 3 по 9 ...03.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали более 34 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 25 ноября по 1 декабря 2024 года в ...08.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1%
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Свердловской области за неделю с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 34,9 тыс. ...