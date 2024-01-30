На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Свердловской области с 29 января по 4 февраля зарегистрировано 40,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 1,2% меньше показателя прошлой недели и на 20,7% ниже среднего многолетнего уровня.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, среди заболевших 63,4% составляют дети.



В Екатеринбурге за указанный период выявлено 17,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 3,1% выше уровня прошлой недели и на 13,7% меньше средних многолетних значений.