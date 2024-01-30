На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области с 22 по 28 января зарегистрирована 41 тыс. случаев заболевания ...07.11.2023 В Свердловской области за неделю на 17,3% сократилось количество заражений ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. На Среднем Урале с 30 октября по 5 ноября выявлено 22 тыс. 796 случаев заболевания ...23.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 6%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области с 16 по 22 января выявлен 32 тыс. 841 случай заболевания ОРВИ, ...09.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за праздничную неделю снизилась на 40%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области со 2 по 8 января выявлено 26 тыс. 757 случаев заболевания ОРВИ, ...26.12.2022 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 7%
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 69 тыс. 045 случаев заболевания ...