Жители Екатеринбурга могут оставить заявку на ремонт городских дорог

Материалы по теме

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД в 2024 году отремонтируют более 200 тыс. кв. метров улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта отремонтировали несколько участков дорог около спортивных объектов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Екатеринбурге завершен ремонт нескольких участков автодорог, ведущих к спортивным ...

В Екатеринбурге отремонтируют почти пять километров городских дорог благодаря обращениям местных жителей

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ...

Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...

В Екатеринбурге после 30 апреля стартует реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. В Екатеринбурге завершаются подготовительные работы к началу реализации национального ...