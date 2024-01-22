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22.01.2024

Жители Екатеринбурга могут оставить заявку на ремонт городских дорог

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Жители Екатеринбурга могут оставить заявки на ремонт городских дорог. Это можно сделать на сайте «Дорожная инспекция / Карта убитых дорог», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Стартующий в первой декаде мая сезон дорожных работ ознаменуется, в том числе, включением в перечень ремонтируемых объектов тех магистралей, на которые укажут жители Екатеринбурга. Так же происходило и в предыдущие годы», — говорится в сообщении горадминистрации.

Так, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2023 году специалисты отремонтировали несколько участков дорог, заявки на ремонт которых подавали жители Екатеринбурга. Такими участками стали отрезок улицы Старых Большевиков, от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов; участок улицы Репина, от дома № 17 до Металлургов с транспортной развязкой; улица Патриса Лумумбы, от Братской до Санаторной; часть улицы Фрезеровщиков, от дома № 80 до Шефской; отрезок улицы Уральской, от дома № 10 по Основинской до улицы Смазчиков, и часть улицы Белинского, от дома № 108 до Декабристов.
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