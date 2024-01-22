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22.01.2024

В 2024 году прирост зарплат в России может составить 1,3-1,6% в реальном выражении

УрБК, Москва, 22.01.2024. Российские компании уже начали отказываться от неформальных договоренностей и в одностороннем порядке увеличивают темпы индексации зарплат своим сотрудникам. Как пишет «Коммерсантъ», это происходит из-за нехватки кадров и выросшей конкуренции между работодателями.

Ранее между предприятиями существовали негласные отраслевые договоренности, согласно которым все компании индексировали зарплаты массовому персоналу примерно на одном и том же уровне. Однако ситуация кадрового голода сделала предприятия менее толерантными друг к другу, и многие компании увеличивают свою привлекательность для сотрудников за счет повышения зарплат. Это может привести к новому витку конкуренции и, как следствие, к увеличению уровня зарплат в России в целом.

По мнению опрошенных изданием в конце года экономистов, прирост зарплат в 2024 году составит 1,3-1,6% в реальном выражении.

«Опрошенные эксперты считают, что по итогам года прирост зарплат может оказаться даже выше ожидаемого — из-за изменения подхода компаний к индексации», — пишет «Коммерсантъ».
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