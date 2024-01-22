В 2024 году прирост зарплат в России может составить 1,3-1,6% в реальном выражении

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Минэкономразвития России ухудшило прогноз по росту реальных зарплат до 1,1% в 2019 году

УрБК, Москва, 10.04.2019. Минэкономразвития России ухудшило прогноз по росту реальных зарплат в стране на 2019 год с ...

Более 30% работников сферы услуг получают «серые» зарплаты

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Более 30% работников сферы услуг получают «серые» зарплаты

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В 2014 году темпы роста зарплат в России замедлятся

УрБК, Москва, 23.12.2013. В новом году рост зарплат в России замедлится почти до уровня инфляции (7,8%), прогнозирует ...