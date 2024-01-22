Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил почти 800 млн рублей на реконструкцию дорог и строительство мостов в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные 141,7 млн руб. ...10.02.2023 Дегтярск и Заречный получат 313 млн рублей на строительство дорог
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Правительство Свердловской области выделило 313 млн руб. Дегтярску и Заречному на ...02.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 2,4 млрд руб. на ремонт ...15.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительно 85 млн рублей на строительство дорог в городах региона
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительно 85 млн ...23.03.2017 Свердловское правительство в 2017 году направит муниципалитетам 3,6 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. На заседании правительства Свердловской области утверждено постановление о ...