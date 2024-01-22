Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил почти 800 млн рублей на реконструкцию дорог и строительство мостов в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства принял постановление, согласно которому из регионального бюджета муниципальным образованиям региона на возведение и реконструкцию автодорог будет направлено дополнительно 793,4 млн руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Для развития транспортного комплекса семь муниципалитетов получат совокупным объемом 677 млн руб. на строительство и реконструкцию автодорог местного значения.



«Еще 74 млн руб. будут направлены на капитальный ремонт дорог, а 42,8 млн руб. на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт мостов в сельской местности и малых городах. Преимущественно дополнительные средства пойдут на продолжение или завершение ранее начатых проектов», — подчеркнул исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.



Так, например, Артемовскому выделено 72,9 млн руб. на реконструкцию улицы Энергетиков, Верхняя Пышма получит почти 110 млн руб. на строительство улиц в районе Северный. В бюджет Верхней Туры поступит 251,2 млн руб. на продолжение реконструкции трехкилометрового участка улицы Карла Маркса, включающего мост через реку Тура.



Дегтярск, Ирбит, Камышловский городской округ и Сысерть также получат деньги на модернизацию и строительство дорожной сети.



Напомним, что по решению губернатора Свердловской области в бюджете на 2024 год на ремонты муниципальных и сельских дорог предусмотрено в общей сложности почти 10 млрд руб.