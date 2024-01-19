В Свердловской области устанавливают фотоловушки против незаконных свалок опилок

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На территории Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года

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Первый заместитель министра природных ресурсов Свердловской области Галина Пахальчак покинула занимаемую должность

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2009. Как стало известно УрБК, первый заместитель министра природных ресурсов Свердловской ...