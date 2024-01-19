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19.01.2024

В Свердловской области устанавливают фотоловушки против незаконных свалок опилок

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В 2023 году министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области начало тестировать фотоловушки, фиксирующие нарушения требований законодательства по обращению с отходами деревообработки. В 2024 году эта работа будет продолжена, пишет департамент информполитики региона.

«В 2023 министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области закупило 40 средств автоматической фотовидеофиксации. Мобильные комплексы устанавливаются по всей области в местах появления стихийных свалок мусора, где наиболее часто фиксируются нарушения, — в парках и на окраинах населенных пунктов», — указано в сообщении департамента.

«Наша главная задача — исключить повторение ситуации пожаров прошлого года в Сосьве, Таежном и Шайдурихе. Главам муниципальных образований и лесопереработчикам необходимо оперативно, до начала пожароопасного сезона, определить временные места накопления отходов лесопиления, откуда они будут переданы в дальнейшее использование или на утилизацию с учетом требований законодательства», — подчеркнула заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова в ходе совещания с главами муниципалитетов Восточного управленческого округа.

Напомним, что, по одной из версий, причиной масштабного пожара в Сосьве в 2023 году стало возгорание кучи опилок на лесопилке. С тех пор надзорные органы тщательно следят за подобными объектами.
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