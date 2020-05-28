Прокуратура возбудила 17 административных дел после пожара в Сосьве

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Серовская городская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате пожара в поселке Сосьва, произошедшего 25 апреля. Также проводятся надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм пожарной безопасности на объектах деревообработки.



В ходе проверок в отношении хозяйствующих субъектов были возбуждены десять административных дел по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима». Виновные оштрафованы на суммы от 60 до 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Еще по семи субъектам возбуждены дела по части 1 статьи 16.35 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления». Двое виновных получили наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток, пятеро — на 30 суток.



Вдобавок в Сосьве найдены места несанкционированного складирования отходов производства лесопиления. Установлено, что в 2023 году органы местного самоуправления не создали минерализованные полосы и не очищали территории населенных пунктов от сухой травы и растительности. В связи с этим прокуратура направила исковые заявления об устранении нарушений.



Проверочные мероприятия продолжаются. В поселке работает выездная мобильная группа прокуратуры. Зафиксированы случаи, когда сгоревшая собственность не была оформлена владельцами должным образом, что усложнило получение предусмотренных мер поддержки. Поэтому серовская прокуратура направила в суд 26 заявлений в интересах пострадавших. Из них 22 удовлетворены, а четыре находятся на рассмотрении.