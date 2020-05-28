УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:23

Прокуратура возбудила 17 административных дел после пожара в Сосьве

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Серовская городская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате пожара в поселке Сосьва, произошедшего 25 апреля. Также проводятся надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм пожарной безопасности на объектах деревообработки.

В ходе проверок в отношении хозяйствующих субъектов были возбуждены десять административных дел по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима». Виновные оштрафованы на суммы от 60 до 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Еще по семи субъектам возбуждены дела по части 1 статьи 16.35 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления». Двое виновных получили наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток, пятеро — на 30 суток.

Вдобавок в Сосьве найдены места несанкционированного складирования отходов производства лесопиления. Установлено, что в 2023 году органы местного самоуправления не создали минерализованные полосы и не очищали территории населенных пунктов от сухой травы и растительности. В связи с этим прокуратура направила исковые заявления об устранении нарушений.

Проверочные мероприятия продолжаются. В поселке работает выездная мобильная группа прокуратуры. Зафиксированы случаи, когда сгоревшая собственность не была оформлена владельцами должным образом, что усложнило получение предусмотренных мер поддержки. Поэтому серовская прокуратура направила в суд 26 заявлений в интересах пострадавших. Из них 22 удовлетворены, а четыре находятся на рассмотрении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.05.2020 В Нижних Сергах обнаружена незаконная свалка опасных отходов

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2020. Прокуратура возбудила административное дело в связи с обнаружением в Нижних Сергах ...

07.10.2019 Прокуратура выявила в компании «Спецпромхим» нарушения норм природоохранного законодательства в поселке Нейво-Рудянка

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. Прокуратура Свердловской области провела проверку об обнаружении в поселке городского ...

11.07.2019 Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности на нефтебазе «Авангард»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Невьянске были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности со стороны ...

15.08.2014 Бар «Агава» в Екатеринбурге могут закрыть из-за нарушений

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга направила в суд исковое заявление с требованием запретить деятельность бара ...

15.08.2014 Бар «Агава» в Екатеринбурге могут закрыть из-за многочисленных нарушений

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2014. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга направила в суд исковое заявление с ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования24.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
Архив новостей
Июнь 2023 (505)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18