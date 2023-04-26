В Свердловской области задержаны двое подозреваемых в причастности к пожару в поселке Сосьва

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Серовском районе для проверки на причастность к пожару в поселке Сосьва задержаны двое подозреваемых. Это 29-летний сотрудник местного деревоперерабатывающего предприятия и 40-летний работник районного Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, что на этой неделе в Сосьве произошел пожар, в ходе которого сгорела почти сотня построек и погибли два человека. В региональном Следственном управлении СК России рассказали, что сейчас в поселке дается правовая оценка происшествия по статьям 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», 293 УК РФ «Халатность» и 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».
«В пострадавшем от огня населенном пункте продолжает круглосуточную работу передвижной пункт территориального ОВД по приему обращений граждан, в том числе по вопросам бесплатного восстановления паспортов, водительских удостоверений и ПТС. Благодаря слаженной работе представителей МВД фактов мародерства и нарушений общественного порядка не допущено. Режим ЧС и операция «Тайфун» в поселке Сосьва пока не отменены до полной нейтрализации возгорания. Все пострадавшие люди, оставшиеся без крова, расселены у родственников. Людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается помощь», — добавил полковник Горелых.
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