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19.01.2024

Екатеринбург вошел в топ-5 городов РФ по объему строящегося жилья

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Объем строящегося жилья в Екатеринбурге в декабре 2023 года составил 3 млн 792 тыс. кв. м. За год этот показатель вырос на 12,6%, написал в своем блоге REBURG начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

С этим результатом столица Урала заняла 4-ю строчку рейтинга среди 30 крупнейших рынков по объему строящегося жилья. Также в пятерку лидеров попали Москва (16,8 млн кв. м.), Санкт-Петербург (7,2 млн кв. м.), Краснодар (6,4 млн кв. м.) и Тюмень (3 млн кв. м.).

Если говорить об объеме строящегося жилья на одного жителя города, в Екатеринбурге этот показатель в декабре составил 2,4 кв. м.
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